NATO katkısı tartışması büyüyor: Trump, İspanya’yı hedef aldı

NATO katkısı tartışması büyüyor: Trump, İspanya’yı hedef aldı

18.04.2026 16:14:00
Dış Haberler Servisi
NATO katkısı tartışması büyüyor: Trump, İspanya’yı hedef aldı

Trump, İspanya’yı ekonomik verileri ve NATO’ya katkısı üzerinden sert sözlerle hedef aldı. ABD Başkanı, Madrid yönetiminin savunmaya yeterince kaynak ayırmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’yı ekonomik performansı ve NATO’ya katkısı üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Trump, yaptığı açıklamada İspanya’nın ülke olarak kötü durumda olduğunu öne sürerek, ekonomik göstergelerinin “korkunç” seviyede bulunduğunu savundu.

Trump, İspanya’nın NATO’ya ve askeri savunmaya neredeyse hiçbir katkı sunmadığını iddia etti.

ABD Başkanı açıklamasında, “İspanya’nın ne kadar kötü durumda olduğuna bakan oldu mu? NATO’ya ve kendi savunmasına neredeyse hiçbir katkı yapmamasına rağmen mali rakamları kesinlikle korkunç. İzlemesi üzücü” ifadelerini kullandı.

