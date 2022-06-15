NATO Liderler Zirvesi'nde bir ilk: Japon Başbakanı Kişida da katılacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ay sonunda İspanya'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

AA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:11
NATO Liderler Zirvesi'nde bir ilk: Japon Başbakanı Kişida da katılacak
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, 26-28 Haziran'da Almanya'daki 48. G-7 Zirvesi ile 29-30 Haziran'da Madrid'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Kişida Fumio'nun zirveye katılması halinde, bir Japon Başbakan ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne katılmış olacak.

Kişida, NATO zirvesinde ülkesi adına "dünyanın herhangi bir yerinde statükoyu güç kullanarak değiştirmeyi hedefleyen teşebbüslerin kabul edilmeyeceğini vurgulayacağını" söyledi.

Hint-Pasifik'te beklenmedik hadiselere karşı Batı ile iş birliğini artırmayı planlayan Japonya'nın, zirvede ABD ve Avrupa ülkeleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi konusunu gündeme getirebileceği kaydedildi.

Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla NATO Zirvesi'ne davet edilenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer alıyor.


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