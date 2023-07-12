NATO liderleri zirvenin ikinci oturumuna katıldı

NATO devlet ve hükümet başkanları, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen zirvenin ikinci oturumuna katıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:02
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Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. NATO liderleri, zirve çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. İki buçuk saat sürmesi beklenen toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturuma katılan NATO partnerleri Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avrupa Birliği liderlerine "Hoş geldiniz" dedi.

NATO’nun Avrupa ve Kuzey Amerika arasında bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşılaşılan zorlukların küresel olduğunu belirten Stoltenberg, ülkelerin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Ukrayna’daki savaşın küresel sonuçlarına dikkat çeken Stoltenberg, teröristlerin sınırları olmadığını ve otoriter rejimlerin yakınlaştığını vurgulayarak, “Birlik olmalıyız” mesajı verdi.

NATO liderleri, oturumun ardından öğle yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TSİ 12.00'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının ardından ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.


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