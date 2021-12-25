NATO-Rusya Konseyi'nin tarihi belli oldu

25 Aralık 2021 Cumartesi, 17:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi'ni ocak ayında toplantıya çağırmaya karar verdiği öğrenildi.

NATO yetkilisi, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla 12 Ocak'ta konseyin toplanması için karar aldığını belirtti.

Yetkili, "Toplantıyla ilgili olarak Rusya ile temas halindeyiz" ifadesini kullandı.

Konsey toplantısı için belirlenen 12 Ocak'ta aynı zamanda Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı da düzenlenecek.

Rus ordusunun Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum göstermesi halinde bunun "ciddi sonuçları ve ağır bedeli" olacağı uyarısında bulunmuştu.

NATO-RUSYA KONSEYİ

NATO-Rusya Konseyi, 2002'de Roma'da düzenlenen NATO-Rusya Zirvesi'nde istişare, uzlaşı, iş birliği, ortak karar ve ortak eylem mekanizması olarak kuruldu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında NATO, Konsey faaliyetleri dahil olmak üzere Rusya ile tüm iş birliklerini durdurdu. Ancak müttefikler, Konsey'de iletişim kanallarının açık tutulmasını kararlaştırdı.

Bu dönemden sonra NATO-Rusya Konseyi 2016 ve 2017'de üçer kez, 2018 ve 2019'da ise ikişer kez toplandı.

NATO üyesi ülkeler ile Rusya'nın eşit şekilde temsil edildiği Konsey, taraflar arasında diyalog kurulması, bilgi değişimi, yanlış anlaşılmaların azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması için önemli bir forum olarak değerlendiriliyor.