NATO’dan Akdeniz’de 'Neptün Taaruzu' tatbikat
NATO, Akdeniz’de 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında “Neptün Taaruzu” adlı tatbikat düzenleyecek.
NATO, Akdeniz’de “Neptün Taaruzu” adlı tatbikat düzenleyecek. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, tatbikatın 24 Ocak’ta başlayacağını ve 4 Şubat’a kadar devam edeceğini ifade etti.
Tatbikat kapsamında ABD donanmasına bağlı USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu NATO komutası altına girdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz’deki Neptün Taarruzu tatbikatı için NATO komutası altına girmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Stoltenberg, bunun transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu da vurguladı.
Stoltenberg ayrıca, "NATO her zaman tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi.
Video Haberler
- 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Karaveli skora rağmen oyundan memnun
- Kamer Genç unutulmadı
- Sezen Aksu hakkında bir suç duyurusu daha
- Rapçiler klipleri için gerçek silahla market soydu
- Dünyaca ünlü Rio Karnavalı ertelendi
- Halk Ekmek büfesine saldıran kişi hakkında yeni gelişme
- ABD'den 90 tonluk 'Ukrayna' hamlesi
- Dikkat çeken isim Kırmızı Oda'ya geri dönüyor
- Kediye işkence edip öldüren isim tutuklandı
- Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler