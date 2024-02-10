NATO'dan Avrupa ülkelerine çağrı: Silah üretimini artırın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile uzun bir dönem karşı karşıya kalacaklarını belirterek, Avrupa ülkelerine silah üretimini artırma çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:15
NATO'dan Avrupa ülkelerine çağrı: Silah üretimini artırın
Abone Ol google-news

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'na değinerek, Avrupa ekonomisinin silah ve mühimmat üretimine çok daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna'ya tedarikimizi artırabilmemiz ve kendi stoklarımızı yeniden doldurmamız için sanayi alanındaki temelimizi daha hızlı bir şekilde iyileştirip genişletmemiz gerekiyor" diyen Stoltenberg, bunun, barış dönemlerindeki yavaş üretimden, ihtilafların olduğu dönemlerde gerekli olan hızlı üretime geçilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Stoltenberg, serbest piyasa ekonomilerinde silah üreten şirketlerin üretimi artırılmaları için imzalanmış sözleşmelere ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Avrupa endüstrisinin bu türden daha fazla sözleşmeye ihtiyacı var ve bunların daha hızlı imzalanması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin hem üretimde hem de yatırımda Rusya'yı geçebilecek araçlara sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Batının ekonomik ve sanayi gücü, Rusya'dakini gölgede bırakıyor" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, silah üretiminin artmaması durumunda bundan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yararlanabileceğini ve Avrupa'nın güvenliğinin tehdit edileceğini savunarak, "Putin, Rus ekonomisini uzun bir savaşa hazırlıyor. (Putin), Rusya'nın askeri harcamalarında yüzde 70'lik bir artış talimatı verdi ve İran ve Kuzey Kore'den füze tedarik etmekten vazgeçmiyor. Rusya tüm ekonomisini savaşa yönlendirdiği için biz de güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

İttifakta ilerlemeler sağlandığını belirten Stoltenberg, NATO'da 6 ayda 10 milyar dolarlık mühimmat anlaşmaları yapıldığını anlattı.

Stoltenberg, eğitim ve sağlık alanlarına daha fazla para yatırım yapmak isteyenleri anladığını ancak okullar, hastaneler ve endüstrinin silahlı kuvvetler tarafından korunduğunu ifade ederek, "Bundan dolayı güvenliğimize yatırım yapmak önemlidir" dedi.

NATO'nun Rusya ile savaş arayışında olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, "Ancak kendimizi on yıllarca sürebilecek olası bir karşı karşıya gelmeye hazırlamalıyız" değerlendirmesini paylaştı.

Stoltenberg, şu anda hiçbir NATO ülkesinin Rusya'nın doğrudan askeri tehdidi altında olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna'ya daha güçlü destek vermelerini isteyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu yöndeki çağrılarını öven Stoltenberg, tüm müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırması gerektiğini kaydetti.


NATO haberleri Jens Stoltenberg haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!