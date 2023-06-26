NATO'dan Rusya açıklaması: Yaşanan olaylar Rusya'nın iç meselesidir

Yayınlanma: 26.06.2023 - 13:23

Güncelleme: 26.06.2023 - 13:23

Gelecek ay düzenlenecek Vilnius NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında Litvanya’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, Rusya’daki durumun yakından izlendiğini söyleyerek hafta sonu yaşanan olayları “Rusya’nın iç meselesi” şeklinde nitelendirdi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya’daki durumun yakından izlendiğini söyleyen Stoltenberg, “Rusya’daki durumu da takip ediyoruz. Hafta sonu yaşanan olaylar Rusya'nın iç meselesidir ve Başkan Putin'in Kırım'ı yasadışı ilhakı ve Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla yaptığı büyük stratejik hatanın bir başka göstergesidir” dedi.

“NATO TETİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK”

Belarus’taki durumu da takip ettiklerini belirten Stoltenberg, “Savaş sona erdiğinde de Ukrayna'nın güvenliği için gerekli düzenlemeleri yapmalıyız ki tarih tekerrür etmesin. Belarus’taki durumu da takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer silah konuşlandırılmasına dair açıklamasını kınıyoruz. Bu pervasızca ve sorumsuzca bir adımdır. Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz. Ancak NATO tetikte olmaya devam edecektir. Eğer Rusya bizi Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçirebileceğini düşünüyorsa, bunu başaramayacaktır. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

NATO’dan yapılan açıklamada görüşmede iki liderin, gelecek ayki Vilnius Zirvesi için son hazırlıkları ele aldığı belirtildi. Bu hazırlıklar arasında çok yıllı bir yardım paketi ve Ukrayna ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yeni bölgesel planlar ve hava ve füze savunması için dönüşümlü bir modelle müttefiklerin caydırıcılığının ve savunmasının güçlendirilmesinin de yer aldığı ifade edildi.