Nazi geçmişi ortaya çıktı: Onur madalyaları iptal edildi

Almanya’nın film endüstrisinin çatı örgütü Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio), sinema dünyasından 14 tanınmış ismin onur madalyalarını geriye dönük olarak iptal ettiğini açıkladı.

Bu karar, ödül sahiplerinin Nazi dönemindeki faaliyetlerini inceleyen yeni bir araştırmanın ardından alındı.

Münih merkezli Çağdaş Tarih Enstitüsü (IfZ) tarafından hazırlanan rapor, bu 14 kişiyi “NS-belastet” (Nazi rejimiyle yükümlü) veya “NS-konform” (rejime uyumlu) olarak sınıflandırdı.

Onur madalyası geri alınanlar arasında:

Propaganda yönetmeni Leni Riefenstahl,

Oyuncu Heinz Rühmann,

Eski Berlinale direktörü Alfred Bauer,

Yönetmen August Arnold,

Film yıldızı Olga Tschechowa,

Yapımcı Ludwig Waldleitner

gibi Alman sinema tarihinin önde gelen isimleri bulunuyor.

‘İNSANLAR DEĞİŞEBİLİR’

Spio, yalnızca bir isim için istisna tanıdı: Frankfurt’un eski kültür dairesi başkanı Hilmar Hoffmann.

Enstitü, Hoffmann’ın Nazizm sonrası dönemde:

NS geçmişiyle yüzleşme çabalarına öncülük ettiğini,

Nazi döneminin sinema mirasına karşı eleştirel kültürel pozisyonlar geliştirdiğini

belirtiyor.

Spio yönetimi, bunun “insanların değişebildiğinin bir kanıtı” olduğunu vurgulayarak Hoffmann’ın madalyasını geri almama kararı verdi.

Spio, kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ve Almanya’da yükselen aşırı sağ eğilimlere dikkat çekmek amacıyla bu araştırmayı yaptırdığını açıkladı.

Spio Başkanı Peter Schauerte, bilimsel raporun “geçmişle yüzleşme ve doğru sonuçları çıkarma” fırsatı sunduğunu belirtti.

YENİ BİR ÖDÜL GELİYOR

Kuruluş, onur madalyasının mevcut formuyla artık verilmeyeceğini duyurdu. Yerine, hem sinema alanındaki olağanüstü başarıları hem de:

demokrasi,

hukuk devleti,

toplumsal sorumluluk

gibi alanlarda gösterilen örnek davranışları ödüllendirecek yeni bir ödül tasarlanıyor.

Spio, 14 meslek birliğini ve 1400’den fazla şirketi temsil eden bir üst organizasyon olarak, Alman sinema sektörünün:

kalitesini,

çeşitliliğini,

uluslararası görünürlüğünü

güçlendirmeyi amaçlıyor.