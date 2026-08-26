Nepal'de sel felaketi: 19 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde 19 kişi yaşamını yitirdi.
Nepal basını, Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde sel meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer selde 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
390 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiği kaydedilerek, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bölgedeki sel felaketinden görüntüler de basına yansıdı.