Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nepal'de sel felaketi: 19 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de sel felaketi: 19 kişi hayatını kaybetti

26.08.2026 15:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Nepal'de sel felaketi: 19 kişi hayatını kaybetti

Nepal’in Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 19 kişi yaşamını yitirirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşimlerin zarar gördüğü bölgede 9 polis ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ne dini ziyaret için giden yaklaşık 390 kişiden de haber alınamadığı bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal basını, Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde sel meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer selde 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Image

390 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiği kaydedilerek, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

Image

O ANLAR KAMERADA

Bölgedeki sel felaketinden görüntüler de basına yansıdı.

İlgili Konular: #sel #Nepal