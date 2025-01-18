Netanyahu ateşkese şart koştu: 'Liste bize ulaşmazsa...'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yarın yürürlüğe giresi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz” dedi.

Netanyahu ateşkese şart koştu: 'Liste bize ulaşmazsa...'
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İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 21:50

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas’ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti.

Netanyahu, “Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre Hamas'ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.

"ASKERİ VARLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, anlaşmayı kabul etmek için Philadelphi koridoruna erişimin ve Gazze sınırındaki İsrail askeri varlığının önkoşul olduğunu söyleyerek, "Oradaki askeri varlığımızı arttıracağız" dedi


Etiketler: #ateşkes #netanyahu #israil

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