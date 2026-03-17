Netanyahu’dan İran halkına Nevruz mesajı: Özgürlük yılı olsun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına Nevruz dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Netanyahu, İranlılara “özgürlük yılı” temennisinde bulundu.

Netanyahu mesajında, Nevruz’un İran halkı için taşıdığı anlamı vurgulayıp, “Işık karanlığa, iyilik kötülüğe galip gelecek” ifadelerini kullandı.

İran halkına bayramı sevdikleriyle birlikte kutlama çağrısı yapan Netanyahu, bu dönemin birlik ve dayanışma açısından önemine dikkat çekti.

Netanyahu, mesajının sonunda İran halkına hitaben, “Size mutlu bir Nevruz diliyorum; bu yıl özgürlük yılı olsun. Hepiniz için umut dolu yeni bir başlangıç diliyorum” ifadelerini kullandı.