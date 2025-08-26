Netanyahu'dan Nasır Hastanesi'ne saldırı açıklaması: Trajik bir kaza

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz" ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan NasırHastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesine düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.