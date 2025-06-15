Netanyahu'dan Tahran'a sert mesajlar: Bu bir kurtuluş savaşı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran tarafından düzenlenen füze saldırısında büyük yıkım yaşanan Bat Yam kentinde incelemelerde bulundu.

Netanyahu, kurtarma ve arama çalışmalarının sürdüğü bölgede güvenlik yetkilileri ve kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Netanyahu, olay yerinde yaptığı açıklamada, İran’ın gerçekleştirdiği saldırının cevapsız kalmayacağını belirtti.

“İran kadınları, çocukları ve sivilleri hedef aldı. Bunun bedelini çok ağır ödeyecek” diyen Netanyahu, halktan İç Cephe Komutanlığı’nın güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Netanyahu şunları söyledi:

“Bizi yok etmeyi planlayan acımasız bir düşmana karşı varlık mücadelemizi sürdürüyoruz. Askerlerimiz ve pilotlarımız, İran semalarında cesaretle görev yapıyor.”

Bunun bir “kurtuluş savaşı” olduğunu belirten Netanyahu, “Onlara çok sert bir darbe indireceğiz ve biz kazanacağız. İran'ın elinde bunun gibi 20 bin füze olsaydı ne olurdu bir düşünün. Bu İsrail için varoluşsal bir tehdit olurdu. Bu nedenle çifte imha tehdidine karşı bir kurtuluş savaşı başlattık ve bunu güçlü bir şekilde yapıyoruz" dedi.





“ORTADOĞU'DAKİ BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da İran tarafından düzenlenen füze saldırısıyla yıkılan Bat Yam’daki apartmanın bulunduğu alanda uluslararası basına açıklamalarda bulundu.

Herzog, İran’ın sadece İsrail için değil, bütün insanlık için tehdit oluşturduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu’daki bu gerçeği değiştirmek istiyoruz. Kötülük imparatorluğu sürekli saldırıyor, terörünü yayıyor, vekil güçlerini gönderiyor ve nükleer kabiliyet geliştiriyor. Biz sadece İsrail’i değil, Ortadoğu’yu ve insanlığı savunuyoruz.”

Herzog’un çağrısı, Kanada’nın Alberta kentinde pazartesi günü başlayacak olan G7 Zirvesi öncesi geldi. Herzog, liderlere doğrudan çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Nükleer tehdidi sona erdirmek istiyorsanız, bizimle birlikte çalışmalısınız. İran'ın bu kapasiteye ulaşmasına izin verilmemeli. Bölgeyi barışa, diyaloğa ve yakınlaşmaya taşımalıyız.”





Herzog, İran’ın sivilleri açıkça hedef aldığını belirterek, İsrail’in meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini söyledi:

“İran nerede olursa olsun sivillere saldırmayı seçti. Biz ise kendimizi savunmayı sürdüreceğiz.”

“İSRAİL DEVLETİ GALİP GELECEK”

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Bat Yam’daki apartmanın enkazında yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın nükleer altyapısına saldırmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ben Gvir, “İran’a karşı bu kampanya üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. İran’ın nükleer silah edinmesi, gerçekleşebilecek en büyük tehditti. Bu nedenle, bu saldırıların sonuçlarını baştan kabullendik. Bu konuda içimiz rahat. Tanrı’nın izniyle, İsrail devleti galip gelecek” ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında enkaz halindeki bir dairede video mesaj kaydeden Ben Gvir, sığınakların önemine dikkat çekti:

“Defalarca gördüğümüz bir şey var: Sığınaklara girmek hayat kurtarır. Bu binada geriye sadece korumalı alan kaldı. Lütfen talimatlara uyun, sığınaklara girin.”





İran’ın “Gerçek Vaad 3” operasyonu kapsamında düzenlediği füze saldırılarında Bat Yam’da çok katlı binalar yıkılmış, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, 60’tan fazla kişi yaralanmıştı.