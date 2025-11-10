Netanyahu’dan Türkiye toplantısı: Gazze ve Suriye gündemde

Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolüne ilişkin güvenlik kurmaylarıyla zirve gerçekleştirdiği aktarıldı.
İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.
Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.
ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.