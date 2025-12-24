Cumhuriyet Gazetesi Logo
Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 Mesajı: ‘Engellemek için çalışacağız’

Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 Mesajı: ‘Engellemek için çalışacağız’

24.12.2025 18:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 Mesajı: ‘Engellemek için çalışacağız’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı edinme girişimlerine üstü kapalı şekilde karşı çıktı. Netanyahu, İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için bu uçaklara “sahip olmaması gereken” aktörlerin engelleneceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinme isteğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ülkenin ulusal güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu dengeyi bozabilecek adımlara karşı duracaklarını ifade etti.

F-35 savaş uçaklarına değinen Netanyahu, söz konusu uçaklara sahip olmaması gereken aktörlerin bu kabiliyeti edinmesini engellemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. 

Netanyahu açıklamasında, “İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğü, ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. Mükemmel pilotlarımıza en iyi imkanları sağlamaya ve bu kabiliyetleri edinmemesi gerekenlerin edinmesini engellemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin, uçakları alınmasına engel olacağız” dedi.

İlgili Konular: #israil