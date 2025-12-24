Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 Mesajı: ‘Engellemek için çalışacağız’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinme isteğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünün ülkenin ulusal güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu dengeyi bozabilecek adımlara karşı duracaklarını ifade etti.

F-35 savaş uçaklarına değinen Netanyahu, söz konusu uçaklara sahip olmaması gereken aktörlerin bu kabiliyeti edinmesini engellemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Netanyahu açıklamasında, “İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğü, ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. Mükemmel pilotlarımıza en iyi imkanları sağlamaya ve bu kabiliyetleri edinmemesi gerekenlerin edinmesini engellemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin, uçakları alınmasına engel olacağız” dedi.