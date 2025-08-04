Netanyahu'dan yeni Gazze planları: 'Gazze’de kalmak istemeyen sakinler gidebilir'

Netanyahu, X’te paylaştığı video konuşmasında, “Bu teröristlerin zulmünden Gazze’yi özgürleştirmeye kararlıyız” dedi ve şöyle devam etti: “Birçok Gazzeli bize gelip, ‘Bizi özgür bırakın. Bizi Hamas’tan kurtarın’ diyor. Biz de bunu yapacağız”

Başbakanlık Ofisi ayrıca Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’e gönderilen mesajda, “Eğer bu size uygun değilse, o zaman istifa etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile Zamir’in Gazze’deki savaşın yürütülme biçimi konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve İsrail Ordu Radyosu’na göre bu gerilimin Pazartesi günü “zirveye ulaştığı” bildirildi.

Netanyahu’nun açıklaması, Katar’da İsrail ve Hamas arasında aylarca süren, arabulucuların her iki tarafın engellerini aşmaya çalıştığı ve ateşkes ile rehine takası anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geldi.

Netanyahu’nun Pazartesi günkü sözleri, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın geçen ay Euronews’e verdiği demeçlerle çelişiyor. Sa’ar, İsrail’in uzun vadede Gazze’yi kontrol etme “niyetinin olmadığını” söylemişti.

Sa’ar, “Bunu yapma niyetimiz yok. Gazze Şeridi’ne ilişkin yalnızca güvenlik endişelerimiz var” sözlerini kaydetmişti.

Netanyahu ise, “Trump’ın planını uygulayacağız, bu iyi bir plan ve fark yaratıyor. Bu çok basit bir anlama geliyor: Gazze’de kalmak istemeyen sakinler gidebilir” dedi. Bu, Trump’ın Gazze nüfusunun başka ülkelere yerleştirilmesini öngören önerisine atıfta bulunuyordu.

Bu plan, bölge ülkeleri ve uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından “zorla yerinden etmenin” uluslararası hukukun ihlali olacağı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Trump, Gazze’yi lüks tatil otelleri ve alışveriş merkezleriyle “Orta Doğu’nun Rivierası”na dönüştürme planından söz etmişti.