Netanyahu: 'Gazze’ye Türk ve Katar askerleri girmeyecek, Filistin Devleti kurulmayacak'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü Knesset’te yaptığı konuşmada, Gazze’ye ilişkin dolaşıma sokulan iddialara yanıt verdi. Netanyahu, “Gazze’ye Türk ve Katar askerleri getireceğimiz yönünde söylentiler duyuyorum. Bu olmayacak. Gazze’de Filistin Devleti kurulmasına izin vereceğim yönünde de duyumlar alıyorum. Bu olmadı ve olmayacak” dedi.

“YETKİLERİ VE ASKERİ VARLIKLARI OLMAYACAK”

Netanyahu, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından oluşturulan Gazze Yürütme Kurulu’na da değinerek, Türkiye ve Katar’ın bu yapı içinde yalnızca danışma düzeyinde ve sınırlı bir rol üstleneceğini savundu.

“Türkiye ve Katar’ın herhangi bir yetkisi, etkisi ya da askeri varlığı olmayacak. Gazze’de Türk ya da Katar askerleri bulunmayacak” ifadelerini kullanan Netanyahu, bu konuda İsrail’in tutumunun net olduğunu vurguladı.

“HAMAS SİLAHSIZLANDIRILACAK, GAZZE DEMİLİTARİZE EDİLECEK”

Gazze’nin geleceğine ilişkin planlarını da paylaşan Netanyahu, Hamas’ın silahsızlandırılacağını ve bölgenin askerden arındırılacağını söyledi.

“İkinci aşamanın özü nettir: Hamas silahsızlandırılacak, Gazze demilitarize edilecek. Bu hedeflere ya kolay yoldan ya da zor yoldan ulaşacağız” diyen Netanyahu, son öldürülen rehinenin naaşının da İsrail’e getirileceğini kaydetti.

İRAN’A SERT UYARI

Konuşmasında İran’a da sert mesajlar gönderen Netanyahu, ülkede yaşanan rejim karşıtı protestoları yakından izlediklerini söyledi. Tahran yönetiminin İsrail’e yönelik bir saldırı girişiminde bulunması halinde “İran’ın bugüne kadar görmediği bir güçle karşılık verileceğini” ifade etti.