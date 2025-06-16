Netanyahu, Hamaney'i hedef aldı: Vurursak savaş biter

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABC News'ten Jonathan Karl'a verdiği röportajda, İran'ın dini lideri Hamaney’in olası hedef alınmasıyla ilgili soruya net yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu planı reddettiği yönündeki iddiaları hatırlatan gazeteciye, Netanyahu şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu çatışmayı tırmandırmaz. Bu çatışmayı sona erdirir."

Netanyahu, İran rejiminin bölgede yarım yüzyıldır terör estirdiğini iddia ederek, Aramco petrol tesislerine saldırılar düzenlediğini söyledi.

"HİTLER'İN NÜKLEER TAKIMI"

İran'ın nükleer programını açıkça tehdit olarak gören Netanyahu, İsrail'in bu yapıya karşı doğrudan müdahale ettiğini söyledi.

Nükleer çalışmalar yürüten bilim insanlarını kastederek, "Onlar Hitler'in nükleer takımı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıntıya girmese de İran’daki üst düzey nükleer uzmanların hedef alındığını ima etti.

"BUGÜN TEL AVİV, YARIN NEW YORK"

İsrail Başbakanı, ABD kamuoyuna seslenerek ülkesinin yalnızca kendi güvenliğini değil, Batı dünyasının geleceğini de koruduğunu savundu.

Netanyahu, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. ‘America First’ anlayışını anlıyorum ama ‘America Dead’i anlayamıyorum. İran, ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıyor. Bu insanlık için bir mücadeledir" dedi.

Netanyahu, bu savaşın iyilik ile kötülük arasında olduğunu ve ABD’nin bu mücadelenin yanında yer alması gerektiğini söyledi.

"İRAN'IN BARIŞ MESAJI GERÇEK DEĞİL"

Wall Street Journal’ın, İran’ın çatışmayı bitirme ve müzakereye dönme sinyalleri verdiği yönündeki haberine de yanıt veren Netanyahu, bu açıklamaların “gerçek dışı ve aldatıcı” olduğunu öne sürdü:

"Onlar sahte müzakerelerle zaman kazanmaya çalışıyor. Gerçekte ise balistik füze üretmeye ve nükleer silah geliştirmeye devam ediyorlar."

“BU SİZİN DE DÜŞMANINIZ”

ABD’de bazı muhafazakâr isimlerin İsrail’e desteğe karşı çıkmasına da değinen Netanyahu, gazeteci ve yorumcu Tucker Carlson’ın “Amerika bu savaşa karışmamalı” sözlerine sert tepki gösterdi:

"Sadece kendi düşmanımızla değil, sizin düşmanınızla da savaşıyoruz. Onlar 'Amerika’ya ölüm' diye bağırıyor. Bu artık tüm dünyanın meselesi."