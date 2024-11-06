Netanyahu ile Trump'ın ilk görüşmesinde neler konuşuldu?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 21:16

Güncelleme: 06.11.2024 - 21:16

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

"Samimi ve sıcak" geçtiği söylenen görüşmede, Netanyahu'nun Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Trump’ı arayan ilk liderlerden biri olduğu ifade edildi.

Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürdüğü aktarılan Açıklamada, “Başbakan, Trump’ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve ikili İsrail’in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. İkili, ayrıca İran tehdidini de ele aldı” denildi.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN İRAN POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun İran'a yönelik sert politikalarına genel olarak büyük bir destek sunmakta. Trump’ın Netanyahu’nun İran politikalarına yaklaşımı, İsrail’in İran'ın nükleer programına karşı daha sert bir tutum sergilemesini teşvik etmeyi de içermektedir. Geçmişte, İsrail'in "bağımsız hareket etme hakkına" vurgu yapan Trump, Netanyahu'ya ABD yönetiminin uyarılarına rağmen İran'a karşı planladığı stratejileri uygulama konusunda tam destek vermiştir.

Özellikle İran’ın nükleer programını bir tehdit olarak gören Trump, Netanyahu’nun olası bir İran saldırısına yönelik planlarına yeşil ışık yakmıştır. Geçmiş Trump yönetimi sırasında, İran’a yönelik geniş çaplı yaptırımlar ve anlaşmaların iptali gibi adımlar atılmış, İran üzerindeki baskının artırılması sağlanmıştı. Trump, özellikle 2018'de ABD'yi İran nükleer anlaşmasından (JCPOA) çekerek İsrail'in güvenlik kaygılarına yönelik önemli bir adım atmıştı.

Trump’ın, Netanyahu’nun İran'a karşı daha güçlü önlemler alması gerektiğini düşündüğü bilinmektedir. Trump, Netanyahu'nun İran ile olan mücadelede diplomatik yolların dışında da askeri çözümlerle İran'ın nükleer güce ulaşmasını engelleme planlarına destek vermektedir. Trump’ın bu yaklaşımı, bölgesel bir savaşı tetikleme ihtimali taşıdığından son derece riskli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Trump’ın yeni görev döneminde, İran'a yönelik baskıyı artıracağı öngörülmektedir.