Netanyahu: 'İşimiz bitmedi'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:08

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:08

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’da İsrail ordusunun 43. taburundaki yedek askerler ve komutanlarla buluşmasında konuştu.

Gazze’ye yönelik saldırılarına “zafer kazanıncaya” kadar devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, bu nedenle Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da geçen yılın başından bu yana öldürdüğü 500’den fazla kişiyi “terörist” olarak niteledi ve “Bugün Cenin’de olmak üzere (işimiz) bitmedi” dedi.

Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesi’ne bu sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.

BATI ŞERİA’DA DURUM

Gazze’de saldırına 7 Ekim’den beri devam eden İsrail güçleri, Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgede gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı.