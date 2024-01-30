İsrailli bakandan hükümeti dağıtma tehdidi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:55

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:55

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile esir takası konusunda "dikkatsiz bir anlaşmanın" Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin dağılmasına neden olacağını söyledi.

Filistin düşmanlığıyla bilinen ve Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürülmesi için Netanyahu'ya baskın kuran Ben-Gvir, İsrail Başbakanı'nı istedikleri olmazsa yine koalisyonu dağıtmakla tehdit etti. Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatı gündemdeyken Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan bu konuda açıklamada bulundu.

Ben-Gvir, “Dikkatsiz bir anlaşma = hükümetin dağıtılması" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık talepleri doğrultusunda bir adım atılmazsa Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulunuyor. Ben-Gvir, geçen hafta partisinin haftalık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılacağını söylemişti.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.

Koalisyonda yer alan Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin 5 milletvekili bulunuyor. Ben-Gvir'in partisinin ayrılması durumunda koalisyon Meclis'te çoğunluğu kaybediyor.