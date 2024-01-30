İsrail askerleri 'Filistinli' kılığında hastane bastı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:41

Kılık değiştirerek kendilerini Filistinli gibi gösteren İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenledi. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi'ne baskın gerçekleştirdi. Baskında, hastanedeki 3 Filistinli öldürüldü.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Yönetimi Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi. Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

İSRAİL "HAMAS ÜYESİ" OLDUKLARINI İLERİ SÜRDÜ

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile "ortak operasyon düzenlendiğini" ve Hamas'a mensup olduğunu öne sürdüğü 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen Filistinlilerin, İsrail güvenlik güçlerine daha önce saldırılar düzenlediği, çeşitli saldırıları planladığı ve desteklediği iddia edildi. Açıklamada, "hastanede bir silahın bulunduğu, hastanelerde aranan kişilerin saklandığı, saldırı planlarının yapıldığı" iddiasında bulunuldu.

Dün de Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi çevresinde konuşlanmış ve İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş, hastanenin doğumhanesinin camlarına isabet etmişti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.