Netanyahu’nun konutunun yakınlarında şiddetli protestolar

İsrail polisi, Kudüs’ün Rehavia ve Givat Ram semtlerinde çıkan yangınların çok sayıda araca zarar verdiğini, bazı binaların tahliye edildiğini ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürdüğü belirtildi.

Çarşamba günü bir grup protestocu, Kudüs’teki Ulusal Kütüphane’nin çatısına çıkarak Netanyahu hükümetini, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeterli çaba göstermemekle" suçlayarak protesto etti.

İsrail devlet televizyonu Kanal 12, polisin göstericileri indirmek için müdahale ettiğini duyurdu. Ayrıca Latrun kavşağında toplanan araç konvoyu Kudüs’e doğru ilerledi; protestocular savaşın sona erdirilmesini ve esirlerin iadesini talep etti.

Bu eylemler, 'Gazze’deki Rehinelerin Haklarını Savunma Hareketi'nin düzenlediği ve 'Gerginlik Günü' adı verilen kitlesel gösterilerin bir parçası. Amaç, Gazze’deki İsrailli esirlerin durumuna dikkat çekmek ve savaşın bitirilmesini sağlamak.

ESİRLER ÜZERİNE ÇEKİŞME

Protestolar, Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal planını sürdürdüğü sırada gerçekleşti.

Hamas'ın, Katar arabuluculuğuyla sunulan son takas teklifini kabul ettiği, ancak Netanyahu’nun bu öneriyi reddettiği bildirildi.

İsrail’in son tahminlerine göre, Gazze’de yaklaşık 20 İsrailli esir hâlâ hayatta, 28 esirin ise öldüğü değerlendiriliyor.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu Gazze kentini tamamen kuşatma altına alırken, kara harekâtı 30’uncu gününe girdi. Yoğun hava ve topçu saldırıları özellikle konutlar ile sığınmacı çadırlarını hedef aldı. Son 24 saatte 119 Filistinli yaşamını yitirdi; ölenler arasında yardım bekleyen siviller ve iki gazeteci de bulunuyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce kişi Gazze’nin batısında sahil kıyısına sıkışarak derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Uluslararası yardım kuruluşları bölgede güvenli bir alan bulunmadığını, Kızılhaç ise kitlesel tahliye planlarının 'imkânsız' olduğunu vurguladı.

Bugün itibarıyla 2 milyondan fazla Gazze sakininin savaş boyunca en az bir kez yerinden edildiği bildiriliyor.