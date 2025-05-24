Netanyahu'nun partisinden Hamas itirafı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 54 bine yakın sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in askeri olarak Hamas'ı mağlup edemediğini itiraf etti.

İsrail'de Gazze'ye yönelik saldırılar için yedek askerlerin görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda muhalefete destek verdiği için İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi üyeliğinden alınan Halevi, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, hükümetin Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.

Halevi, hükümetin 20 aydır plansız süren bir savaşla kendilerini aldattığına işaret ederek "Bu hileli bir savaş. Savaşın başarıları konusunda bize yalan söylendi" dedi.

Komite'de muhalefete destek verdiği için Savunma Bakanı Yisrael Katz ile karşı karşıya gelen Halevi şunları söyledi:

"İsrail, Hamas'ı mağlup edemiyor. Düşmanlarımızla aramızda tarif edilemez uçurumlar var. Geçmişteki tüm savaşlarda büyük düşmanlarımızı nasıl yeneceğimizi biliyorduk ama Hamas'ı yenemiyoruz. Bu yüzden askeri terimlerden ziyade çöküş, parçalanma, hasar gibi siyasi terimlerden bahsediyoruz ama yenilgi veya teslimiyet diyemiyoruz."

Halevi, hükümetin ve ordunun işleyişini izlemek için görevlendirilmesine karşın sorduğu sorulara kaçamak cevaplar aldığını belirterek görevini yaptığı için görevden alındığını kaydetti.