Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni perde: Af yerine nasıl bir uzlaşma planlanıyor?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ofisi, Cumhurbaşkanı’nın Başbakan Binyamin Netanyahu ile savcılık arasında, yolsuzluk davasına ilişkin bir uzlaşma anlaşması sağlanması için girişimde bulunduğunu doğruladı.

Yedinci yılına giren dava nedeniyle yapılan açıklama, The New York Times’ta yer alan haberin ardından geldi.

Herzog’un ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın daha önce de birçok kez dile getirdiği üzere Netanyahu dosyalarında taraflar arasında anlaşmaya varılmasını “doğru ve uygun çözüm” olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, “Tarafları anlaşmaya ulaştırma çabasının gerekli bir parçası müzakerelerdir” denildi.

MAHKEME DIŞINDA ÇÖZÜM VURGUSU

Herzog’un, af talebinin değerlendirilmesinden önce taraflar arasında mahkeme dışında bir anlaşma zemininin tüketilmesi gerektiğine inandığı ifade edildi.

Buna göre Cumhurbaşkanı, öncelikle savcılık ile Netanyahu cephesi arasında uzlaşma ihtimalinin değerlendirilmesini istiyor.

The New York Times’ın, Herzog’a yakın iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre Cumhurbaşkanı’nın yakın dönemde Netanyahu için af kararı vermeyi planlamadığı aktarıldı.

Haberde, Herzog’un af talebini doğrudan kabul ya da reddetmek dışında başka seçenekler bulunduğuna inandığı belirtildi.

Yetkililer, olası uzlaşmanın nasıl şekilleneceğine dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.