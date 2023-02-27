Netanyahu, Yahudi yerleşim birimleri inşa planının devam ettiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa planında değişiklik olmayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 07:18
Netanyahu, Yahudi yerleşim birimleri inşa planının devam ettiğini söyledi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından, Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Akabe toplantısı sonucunda İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşasının 4 aylığına dondurulmasına karar verdiğine yönelik İsrail basınında çıkan haberlere değinen Netanyahu, haberleri yalanladı.

Netanyahu, “Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır” ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de daha önce yaptığı açıklamada, konuya ilişkin çıkan haberleri dolaylı olarak yalanlamıştı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından, Akabe toplantısıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak" ifadesini kullanmıştı.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.


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