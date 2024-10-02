Netanyahu, yeni yıl mesajı gönderdi: Tam bir zafer yılı olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde F-35 savaş uçağıyla çektirdiği fotoğrafıyla yeni yıl mesajı paylaştı.

Netanyahu, yeni yıl mesajı gönderdi: Tam bir zafer yılı olacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:49

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından, İbrani takvimine göre dini yılbaşı olan "Roş Haşanah Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Netanyahu'nun, İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde, arkasında F-35 olan fotoğrafını kullanması dikkati çekti.

İsraillilerin yeni yılını kutlayan Netanyahu, "Tam bir zafer yılı olacak" ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.


Etiketler: #Binyamin Netanyahu #F-35

İlgili Haberler

Netanyahu, İran saldırısı sonrası üst düzey güvenlik yetkilileriyle

Netanyahu, İran saldırısı sonrası üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yapıyor
İran'ın saldırısı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama!
Touval ‘Netanyahu, İran nükleerini vurmak için ABD’yi savaşa sürüklüyor’ dedi

Touval ‘Netanyahu, İran nükleerini vurmak için ABD’yi savaşa sürüklüyor’ dedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler