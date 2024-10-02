Netanyahu, yeni yıl mesajı gönderdi: Tam bir zafer yılı olacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde F-35 savaş uçağıyla çektirdiği fotoğrafıyla yeni yıl mesajı paylaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından, İbrani takvimine göre dini yılbaşı olan "Roş Haşanah Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında Netanyahu'nun, İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde, arkasında F-35 olan fotoğrafını kullanması dikkati çekti.
İsraillilerin yeni yılını kutlayan Netanyahu, "Tam bir zafer yılı olacak" ifadesini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.
Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.
Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.
Etiketler: #Binyamin Netanyahu #F-35
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