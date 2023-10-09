Netanyahu'dan açıklama: Hamas istedi ve bununla yüzleşecek, bu daha başlangıç!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 22:36

Güncelleme: 09.10.2023 - 22:37

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı adlı saldırıyla topraklarına giren Hamas'a yönelik sert açıklamalar yaptı.

Netanyahu, "Hamas savaş istedi ve bununla yüzleşecek. Düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak. Önümüzde zor günler var ve kazanmaya kararlıyız. Kaçırılanlar ve kaybolanlar için her şeyi yapacağız" dedi.

Başbakan, İsrail'de hala çok sayıda militan olduğunu da söyledi.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRILAR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Tüm savaş alanlarında hazırlıkları artıran ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam eden İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katılmıştı.