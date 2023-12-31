Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Hedef genişletti

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:36

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:36

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "Hamas'ı yok etme" hedefini genişleterek, Gazze Şeridi'nin Mısır'la olan sınırının kontrolünü geri alma "sözü" verdi.

Reuters'ın aktardığına göre Netanyahu pazar günü "savaşın zirve noktasında olduğunu" söyledi ve İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca devam eden Philadelphi koridoru güvenli bölgesini "ele geçirmek durumunda olduğunu" söyledi.

Netanyahu, "Diğer opsiyonların bizim hedeflediğimiz silahsızlandırmayı kesinleştirmeyeceği açık" dedi.

Netanyahu saldırıların hedefini genişlettiğini, İsrail ordusunun Gazze içinde ilerlemeye devam ettiği günlerde duyurdu.

Basın toplantısında Netanyahu, "Savaş, Hamas yok edilene ve rehineler dönene kadar devam edecek. Gazze'nin artık İsrail'e tehdit teşkil etmeyeceğini garanti edeceğiz" diye konuştu.