Netanyahu’dan yerleşim alanları ve Mossad konusunda açıklama

Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:06

Güncelleme: 02.07.2023 - 16:38

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün kabine toplantısında yaptığı konuşmada planlanan yerleşim yerleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugün vereceğim ikinci iyi haber, Celile'de yeni bir topluluk olan 'Arbel Heights'ı kurma kararıdır. Bu, hepimiz için çok önemli olan Celile'deki Yahudi yerleşiminin güçlenmesi için çok iyi bir haber. Bugün, Dürzi ve Çerkes topluluklarında yapılaşmayı ilerletmek ve bu toplulukları güçlendirmek için bir plan getiriyoruz. Konut, planlama ve imardaki açıkları kapatmak için benzeri görülmemiş çaba ve kaynaklara yatırım yapacağız.”

Başbakan Netanyahu, Güney Kıbrıs’taki yürüttüğü operasyonla ilgili olarak, İsrail istihbarat ajansı Mossad hakkında “Mossad saldırganı, ajan ağlarını ve planlarını ortaya çıkardı” açıklamasını yaptı.