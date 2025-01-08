‘Netanyahu’nun siyasi çıkarları için bir çaba’

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:00

İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü’nde (MITVIM) dış politika analisti Yonatan Touval, söz konusu Nagel raporunu ve Türkiye-İsrail arasındaki askeri çatışma olasılıklarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Touval, “Bu tür analizler doğal olarak ilgi uyandırsa da sonuçları göründüğü gibi anlaşılmamalıdır” dedi. İki ülkenin de riskleri yönetme konusunda pragmatik bir kabiliyete sahip olduklarını belirten Touval, “Raporda bahsedilen doğrudan bir çatışmanın yaklaşmakta olduğu düşüncesi ciddi bir değerlendirmeden ziyade siyasi bir gösteri gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. “Raporun öncelikli amacı iç politikaya yönelik” diyen Touval, “hedef, artan gerilim karşısında hükümetin savunma harcamalarını artırmasını meşrulaştırmak” diye konuştu.

BAŞBAKANIN MÜTTEFİKİ

Touval, raporu hazırlayan komisyona öncülük eden Jacob Nagel’in İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yakın müttefiki olduğunu vurguladı. İsrailli analist, raporun İsrail’de “Netanyahu ve hükümetini 7 Ekim’deki feci olayların sorumluluğundan korumak amacıyla hazırlandığı” eleştirileri aldığını anımsattı. “Rapor, İsrail savunma kurumlarının gerçek stratejik düşüncelerini yansıtmaktan ziyade, Netanyahu’nun siyasi çıkarlarına hizmet etmek ve suçu onun yönetiminden uzaklaştırmak için hesaplanmış bir çaba” yorumunda bulundu.

Netanyahu’nun sıkça güvenlik söylemleri ile siyasi beka konularını birbirine bağladığını söyleyen Touval, “Bu taktiğin İsrail’e özgü olmadığını ve Türkiye’deki iktidarın da bunu kullandığını” ifade etti. Touval, “Nagel raporunun siyasi bir gündeme uymak için gerçekliği çarpıtma derecesi kaygı vericidir ve göz ardı edilmemelidir” değerlendirmesini yaptı.