Netflix’ten dünya çapında yayın: Ülkenin en yüksek binasına ipsiz tırmanış

ABD’li dağcı Alex Honnold, Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Taipei 101 gökdelenine hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmandı.

Dünyanın en yüksek yapıları arasında yer alan gökdeleni “free solo” yöntemiyle çıkan Honnold’u binlerce kişi yerinde izledi.

Honnold, 508 metre yüksekliğindeki Taipei 101’in tepesine 91 dakikada ulaştı. Zirveye vardığında kısa bir açıklama yapan Honnold, “Müthiş” diyerek duygularını dile getirdi.

Honnold, “Taipei’yi görmek için ne kadar güzel bir yol” ifadelerini kullandı.

Tırmanışın bir gün gecikmeyle gerçekleştiği belirtildi. Etkinliğin, olumsuz hava koşulları ve yağışlı hava nedeniyle pazar gününe ertelendiği aktarıldı.

NETFLİX ORGANİZE ETTİ

Honnold’un tırmanışı, Netflix tarafından organize edildi ve platform üzerinden canlı yayınlandı. Etkinlik boyunca binlerce kişi gökdelenin çevresinde toplanarak Honnold’u alkışlarla destekledi.

Tırmanışın, Taipei 101 yönetimi ve Taipei kent yönetiminin tam desteği ve izniyle gerçekleştirildiği bildirildi. Honnold, daha önce yapıya izinsiz tırmanmayı düşündüğünü ancak sonrasında bundan vazgeçtiğini söyledi.

Honnold, “Binaya ve bana bu erişimi sağlayan ekibe duyduğum saygı nedeniyle bunu izinsiz yapmayacağımı biliyordum” dedi.

Etkinliğin yürütücülerinden Yapımcı James Smith, bir gökdelenin bir tırmanışçıya bu düzeyde güvenerek böyle bir organizasyona izin vermesinin nadir görüldüğünü belirtti. Smith, Taipei 101 için “Bu ülkenin gerçek bir simgesi” ifadesini kullandı.

Tırmanışın dünya genelinde ses getirmesi üzerine Tayvanlı siyasetçiler de sosyal medya üzerinden Honnold ve Netflix’e teşekkür etti. Tayvan lideri Lai Ching-te, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Honnold’u tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Cesur ve korkusuz Alex’i bu meydan okumayı tamamladığı için kutluyorum. Netflix’in canlı yayın kameralarıyla dünya sadece Taipei 101’i görmedi; Tayvan halkının sıcaklığını, tutkusunu ve bu toprakların güzelliğini de gördü.”

Öte yandan Taipei 101’in daha önce de farklı tırmanış girişimlerine sahne olduğu, bu olayın binaya yapılan ilk tırmanış olmadığı hatırlatıldı.