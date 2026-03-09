New York Belediye Başkanı Mamdani’nin konutunun önünde bombalı saldırı paniği!

ABD’nin finans başkenti New York’ta, Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin konutu önünde düzenlenen protesto kısa sürede güvenlik krizine dönüştü.

Aşırı sağcı gruplar ile karşıt göstericilerin karşı karşıya geldiği eylem sırasında bir kişinin polis bariyerlerinin bulunduğu noktaya doğru patlayıcı düzenek fırlatması, kentte büyük paniğe yol açtı ve olay geniş çaplı bir soruşturmanın başlatılmasına neden oldu.

Soruşturmada gözaltına alınan kişilerden 18 yaşındaki Emir Balat’ın Türk asıllı olduğu öne sürüldü. ABD medyasında yer alan bilgilere göre Balat’ın son yıllarda Türkiye’ye gittiği ve geçen yıl üç aydan uzun süre İstanbul’da yaşadığı iddia edilirken, diğer şüpheli 19 yaşındaki İbrahim Kayumi’nin de 2024 yılında İstanbul ve Suudi Arabistan’a seyahat ettiği bildirildi.

PATLAMADAN SÖNDÜ!

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, olayla ilgili yaptığı açıklamada protesto sırasında atılan cismin somun, cıvata ve vidalarla doldurulmuş, siyah bantla sarılı ve fitilli bir kavanoz düzeneği olduğunu söyledi.

Tisch’e göre cihaz, Cumartesi günü Gracie Mansion önünde düzenlenen gösteriler sırasında karşıt protestocular arasından bir kişi tarafından fırlatıldı, ancak patlamadan önce kendiliğinden söndü.

Polis, olay sırasında iki ayrı cihazın kullanıldığını, ikinci cihazın ise hâlâ incelendiğini açıkladı.

PROTESTOYU KİM DÜZENLEDİ?

Gösteri, aşırı sağcı aktivist Jake Lang tarafından organize edildi. Lang, protestoyu New York’ta 'İslamlaşma' olarak nitelendirdiği duruma ve Müslümanların kamusal alanlarda namaz kılmasına karşı düzenlediğini söyledi.

Polis yetkilileri, olay sırasında Mamdani ve eşinin konutta bulunmadığını düşündüklerini belirtti.

Belediye Başkanı Zohran Mamdani, pazar günü yaptığı açıklamada protestoyu eleştirirken, yaşanan şiddetin daha da endişe verici olduğunu söyledi.

Mamdani şu ifadeleri kullandı:

Bir protestoda şiddet asla kabul edilemez. Patlayıcı bir cihaz kullanarak başkalarına zarar verme girişimi yalnızca suç değil, aynı zamanda kınanması gereken bir eylemdir ve kim olduğumuzun tam tersidir.

FBI, SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Polise göre Emir Balat, patlayıcıyı polislere fırlattıktan sonra kaçmaya çalıştı, ancak kısa süre içinde yakalandı. Yetkililer ayrıca şüphelinin kaçarken yola ikinci bir cihaz düşürdüğünü bildirdi.

Balat ve Kayumi’nin gözaltına alındığı açıklanırken, New York Polis Departmanı, FBI ve ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.