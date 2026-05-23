New York'ta tersanede patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 36 yaralı

ABD'nin New York kentinde bir tersanede meydana gelen yangın ve patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

New York'un Staten Island bölgesindeki bir tersanede dün metal bir yapıda başlayan yangın, kısa sürede tesise ve demirli bir mavnaya sıçradı. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkililerinden Ian Swords, olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Swords, patlamalarda 34'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaralanan bir itfaiye müfettişinin durumunun kritik, bir itfaiyecinin durumunun ise ağır olduğunu aktardı. Olay yerinde 200'den fazla acil durum müdahale ekibi ve itfaiyecinin görev yaptığını ifade eden Mamdani, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Mamdani, yangının tamamen söndürülmesinin ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını kaydetti.

FDNY yetkililerinin verdiği bilgilere göre yangın esnasında, tersanenin arka kısmında bulunan metal yapının bodrum katında iki işçinin mahsur kaldığı yönünde ihbar alındı. Ekiplerin mahsur kalan işçileri aramak üzere binaya girdiği sırada içeride iki ayrı patlama meydana geldi.