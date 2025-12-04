New York Times’dan, ABD'li bakana 'basın özgürlüğü' davası

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) Ekim ayında yürürlüğe koyduğu basın erişim kuralları nedeniyle dava açacağını açıkladı.

Başkent Washington’daki federal mahkemede açılması öngörülen davada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon Sözcüsü Sean Parnell sanık olarak gösteriliyor.

New York Times gazetesinin avukatları dava kapsamında Pentagon’un Ocak ayında yürürlüğe koyduğu kuralların anayasaya aykırı olduğunun açıklanmasını ve uygulanmasının engellenmesini talep ediyor.

New York Times Sözcüsü Charlie Stadtlander, "Pentagon’un politikası, hükümetin hoşlanmadığı haberlerin yayınlanması üzerinde kontrol sağlama girişimi olup, Anayasa ile korunan 1. ve 5. Değişiklik hakları kapsamında özgür basının bilgi edinme hakkını ihlal etmektedir. New York Times gazetesi, uzun zamandır titiz incelemelere ve hesap verebilirliğe karşı çıkan yönetimler boyunca yaptığı gibi, bu hakların ihlal edilmesine karşı da güçlü bir savunma yapmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında Pentagon’daki gelişmeleri takip eden basın mensuplarından yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeler imzalamaları istenmişti.

Söz konusu kurallar arasında basın mensuplarının ABD Savunma Bakanlığı çalışanlarından gizli veya bazı gizli olmayan konulardaki bilgileri açıklamalarını istemeleri durumunda basın kartlarının iptal edilebilmesi gibi maddeler yer alıyordu.

Kuralların basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve ABD ordusu hakkında bağımsız haber toplama imkanlarını kısıtladığı belirten gazeteciler ise basın kartlarını yetkililere teslim ederek Pentagon’dan ayrılarak, Pentagon’un politikasına tepkilerini ortaya koymuştu.

Parnell ise "Bu gazeteciler kendilerini sürgün etmeyi seçti ve kimse onları özlemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.