New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Covid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ileri sürdü.
New York Times gazetesi, Covid-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.
Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda Covid-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığını gösterdiği aktarıldı.
"VUHAN'DAKİ HAYVAN PAZARINDAN ÇIKTI"
Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadesini kullandı.
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