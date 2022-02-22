CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Covid-19'a yakalandı

22 Şubat 2022 Salı, 17:08

Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye ve dünyada Covid-19 vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Aralarında ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor. Son olarak bu isimlerden biri de CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Ve sonunda Covid-19 bana da uğradı" diyen Nazlıaka, "Bu süreçte saha çalışmalarına kısa bir ara vereceğim. Aşılarım tam olduğu için gayet hafif atlatacak gibiyim" sözlerini kullandı.

Nazlıaka, "Gelen aramalara yanıt veremezsem, şimdiden özür dilerim" dedi.

Aylin Nazlıaka'nın paylaşımı şu şekilde: