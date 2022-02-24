Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Covid-19'a yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Çavuşoğlu, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.
#Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 24, 2022
Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik. ???????? pic.twitter.com/mjepCHNPEI
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