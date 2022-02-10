New York'ta suç oranları 2021'e göre yüzde 60 arttı
ABD'nin New York şehrinde, 2021'in aynı dönemine kıyasla geçen hafta suç oranlarının yüzde 60 arttığı belirtildi.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından açıklanan verilerde, ülkenin en popüler şehirlerinden biri olan New York'ta suç oranlarının yükseldiğine dikkat çekildi.
Geçen yıla kıyasla şehir genelinde suç oranlarının yüzde 60 arttığına vurgu yapılarak, en fazla işlenen suçun ise yüzde 116 artışla araç hırsızlığı olduğuna dikkat çekildi.
Araç hırsızlığını yüzde 93 ile büyük hırsızlıklar, yüzde 89 ile transit suçlar ve yüzde 67 ile de tecavüz suçlarının izlediği kaydedildi.
New York Post'a konuşan bir polis memuru, "Kışın eksi derece hava sıcaklıkları bile suçluları önleyemiyor. Havalar ısındıkça suç oranları daha da artabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Süper Lig kulüpleri kiralık futbolcu tercih etti
- NBA, tarihin en iyi 15 koçunu açıkladı
- Kronik uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
- Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı belli oldu
- ‘Irkçılık toplumda artık karşılık bulmuyor!’
- ‘Cinsellikten korkanlar bu kitaba fazla yaklaşmasınlar!
- Ataol Behramoğlu’nun şiirleri Letoncada!
- Türkiye’nin ve Türkçenin büyük dostu, Uldis Berzins!
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Isparta'da 75 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu!