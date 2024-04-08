Newcastle United'ın yıldız futbolcusuna hırsız şoku!

Newcastle United'ın yıldız futbolcusu Alexander Isak'ın evine hırsız girdiği bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:32
Newcastle United'ın yıldız futbolcusuna hırsız şoku!
Abone Ol google-news

Newcastle United'ın yıldız futbolcusu Alexander Isak'ın evine hırsız girdi.

Hırsızların, 6 Nisan Cumartesi günü oynanan Newcastle United-Fulham maçından iki gün önce Isak'ın Northumberland'ın Darras Hall bölgesindeki evine girdikleri kaydedildi.

Northumbria Polisi, Perşembe günü saat 10.05 civarında bir evden hırsızlık ihbarı aldıklarını ancak olayın o gün daha erken saatlerde gerçekleştiğine inandıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adresten bir aracın çalındığını, ancak daha sonra birkaç km ötede Dissington bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunu vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, olayın yaşandığı sırada İsveçli hücum oyuncusunun ailesinden herhangi birinin evde olup olmadığına ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

The Sun gazetesi, hırsız çetesinin eve arka veranda kapılarından girdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir polis sözcüsü, "Suçun o günün erken saatlerinde gerçekleştiğine inanılıyor. Saldırganların eve girdikleri ve adresten bir araç aldıkları bildirildi. Araç daha sonra Dissington bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu ve içindekiler olay yerinden kaçtı" dedi.


Alexander Isak haberleri Newcastle United haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü
İngiltere'den İsrail'e rest: Desteğimiz koşulsuz değil

İngiltere'den İsrail'e rest: Desteğimiz koşulsuz değil
İngiltere ekonomisi teknik resesyonda

İngiltere ekonomisi teknik resesyonda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı

YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
Süper Kupa’da skandal görüntüler: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Süper Kupa’da skandal görüntüler: Fenerbahçe sahadan çekildi!
Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!

Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi sert yükseldi

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi sert yükseldi
Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF’nin maçla ilgili vereceği kararlar…

Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF’nin maçla ilgili vereceği kararlar…
Özgür Özel’den sosyal demokrat liderlere çağrı: ‘Filistin’i tanıyın’

Özgür Özel’den sosyal demokrat liderlere çağrı: ‘Filistin’i tanıyın’
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’nin çekilme kararı sonrası açıklama: ‘Dünyaya rezil olduk’

Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’nin çekilme kararı sonrası açıklama: ‘Dünyaya rezil olduk’