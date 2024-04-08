Newcastle United'ın yıldız futbolcusuna hırsız şoku!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 08.04.2024 - 10:32

Newcastle United'ın yıldız futbolcusu Alexander Isak'ın evine hırsız girdi.

Hırsızların, 6 Nisan Cumartesi günü oynanan Newcastle United-Fulham maçından iki gün önce Isak'ın Northumberland'ın Darras Hall bölgesindeki evine girdikleri kaydedildi.

Northumbria Polisi, Perşembe günü saat 10.05 civarında bir evden hırsızlık ihbarı aldıklarını ancak olayın o gün daha erken saatlerde gerçekleştiğine inandıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adresten bir aracın çalındığını, ancak daha sonra birkaç km ötede Dissington bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunu vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, olayın yaşandığı sırada İsveçli hücum oyuncusunun ailesinden herhangi birinin evde olup olmadığına ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

The Sun gazetesi, hırsız çetesinin eve arka veranda kapılarından girdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir polis sözcüsü, "Suçun o günün erken saatlerinde gerçekleştiğine inanılıyor. Saldırganların eve girdikleri ve adresten bir araç aldıkları bildirildi. Araç daha sonra Dissington bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu ve içindekiler olay yerinden kaçtı" dedi.