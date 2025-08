Next Sosyal'de 'Mastodon' krizi: ‘Yerli’ mi, değil mi?

Global Voices’ın haberine göre, Türkiye’nin yeni sosyal medya platformu ‘Next Sosyal’, 28 Temmuz’da TEKNOFEST öncesi kamuoyuna tanıtıldı. "Reklamsız ve tacizsiz" bir deneyim sunduğu söylenen platform, ‘ilk yerli sosyal medya ağı’ olarak lanse edildi ve kısa sürede 500 bin kullanıcıya ulaştı. Ancak bu ‘yerlilik’ iddiası, hızla sorgulanmaya başladı.

Platformun aslında sıfırdan geliştirilmiş bir yazılım olmadığı, açık kaynak kodlu sosyal medya ağı Mastodon üzerine kurulduğu ortaya çıktı. Sitenin kendisi de bu durumu teyit ederek, “sosyal.teknofest.app, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen açık kaynak Mastodon tabanlı bir platformdur” açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda platformun başarısını övdü ve “Next Sosyal'in farkı burada! İnsanlar merak ediyor, parçası olmak istiyor ve platforma akın ediyor” dedi.

Uzun, bu ilgiyi ‘gençliğin ağabeyi Selçuk’ olarak nitelediği Selçuk Bayraktar’a bağladı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve TEKNOFEST’in yüzü, platformun açıldığı gün şahsi X hesabından projeyi duyurdu.

Ancak aynı gün Mastodon’un resmi hesabı Bayraktar’ın gönderisine yanıt vererek duruma müdahil oldu. Mastodon İletişim Direktörü Andy Piper, Global Voices’a yaptığı açıklamada, platformun kurallarına uyulmadığını belirtti. Piper’a göre, Mastodon ekibi 8 Temmuz’dan bu yana proje sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştı; ancak e-postaları cevapsız kaldı.

hello, please contact us via direct message.