Nijer'de darbe sonrası hükümetin başına General Tchiani geldi

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:00
Nijer'de darbe sonrası hükümetin başına General Tchiani geldi
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Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaştı.

Tchiani, "Kötüleşen güvelik sorunları nedeniyle askerler iktidarı ele geçirdi" ifadesini kullandı.

Nijer'de Tchiani liderliğindeki askeri birlik 26 Temmuz'da darbe yaparak yönetime el koymuştu.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başarmıştı.


Nijer

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