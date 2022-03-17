Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi
Nijer'de yolcu otobüsü ve kamyona düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.
Nijer'in Burkina Faso sınırında bir yolcu otobüsü ve kamyona düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Tillaberi bölgesinde, dün, silahlı kişiler bir yolcu otobüsü ve kamyona saldırı düzenledi.
Terör saldırısında yolcu otobüsündeki 2'si polis 19 kişi ve kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 100 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan Tillaberi bölgesi, Sahel'deki terör örgütlerinin en çok saldırı düzenlediği 3 ülke sınırı olarak bilinen Nijer, Burkina Faso ve Mali sınırında yer alıyor.
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş açıklaması
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
- Türkiye'nin teklifini açıkladı
- Portekiz'in Türkiye kadrosu belli oldu!
- 'Polisin aile hayatı tamamen bitirilmiş oldu'
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- 'Tüm paranızı kriptoda kaybetme ihtimaline hazır olun'
- Önce uyardı, sonra çözümü açıkladı!