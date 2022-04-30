Nijerya Almanya'ya çağrı: Heykellerimizi geri verin
Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesini bekliyor.
Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Benin Kralı 2. Oba Ewuare'yi başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda kabul etti.
Muhammed Buhari, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'ya kaçırılan 125 yıllık bronz heykellerin ülke için önemli eserler olduğunu belirtti.
Buhari, daha önce Cambridge ve Aberdeen üniversitelerinde bulunan 2 bronz heykelin iade edildiğini belirterek, Almanya'da bulunan 1130 bronz heykelin iadesinin de beklendiğini söyledi.
Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.
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