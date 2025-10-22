Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, dün Katcha bölgesinde şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tankerin, daha sonra patladığı belirtildi.
Açıklamada, patlama sonucu ölenlerin sayısının 35'ten 42'ye çıktığı kaydedildi.
Patlamada onlarca kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda dün akaryakıt taşıyan tanker devrilmiş, ardından bazı kişiler yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana gelmişti.