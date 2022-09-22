Nijerya Devlet Başkanı Buhari: Gelişmekte olan ülkelerin dış borçları silinsin
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi için dış alacaklılara borçları silmeleri çağrısında bulundu.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ödeyebilmek de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Muhammed Buhari, dünya liderlerinden, sürdürülemez dış borçların yükü olarak tanımladığı sorunu ele almalarını isteyerek, gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi için dış alacaklılara borçları silmeleri çağrısı yaptı.
Buhari, "Aslında çoğu gelişmekte olan ülkenin karşı karşıya olduğu çok yönlü zorluklar, mali konumlarını ele alma becerisini ortaya koydu" dedi.
Buhari, diplomatik camiaya son kez devlet başkanı olarak hitap ettiğini belirterek, gelecek yıl bu zamanlarda Nijerya'yı temsil eden yeni bir devlet başkanı olacağını dile getirdi.
Buhari ayrıca, ülkede 2023'te özgür, adil, şeffaf ve güvenilir bir seçim sürecini sağlamlaştırma sözü verdi.
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