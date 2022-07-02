Nijerya ile Almanya anlaştı: Bronz heykeller iade edilecek
Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.
Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Almanya'dan 125 yıllık 1130 bronz heykelin iade edileceğine dair Berlin'de bir anlaşma imzaladı.
Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, imza töreninde yaptığı açıklamada, planlanan iadeyi "dünyanın herhangi bir yerindeki eserlerin en büyük tek geri dönüşü" olarak nitelendirdi.
Lai Mohammed, Almanya'nın kaçırılan eserlerin iadesini kabul ederek geçmişin yanlışlarını düzeltmeye öncülük ettiğini vurgulayarak, "Nijerya, Alman kolonisi olmamasına rağmen, Alman kamu kurumlarında görülen eserlerin birçoğu oraya ticaret ve bağışlar yoluyla ulaştı" dedi.
Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.
Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.
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