Nijerya ordusu duyurdu: İki haftada 293 terörist teslim oldu
Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son 2 haftada terör örgütü Boko Haram'a mensup 293 kişinin teslim olduğu bildirildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 2 haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 293 teröristin orduya teslim olduğunu belirtti.
Danmadami, teslim olan Boko Haram üyelerinin, profillerinin çıkarılması ve topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirileceklerini söyledi.
Danmadami, operasyonlarda 52 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, 14 teröristin yakalandığını, önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.
Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
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