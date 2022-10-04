Nijerya'da 12 çete üyesi öldürüldü
Nijerya'nın Taraba eyaletinde, yerel güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da Yerel Güçlerin Lideri Micah D. Dakka, yaptığı açıklamada, Taraba eyaletine bağlı Bali bölgesinde, yerel güvenlik güçlerinin, silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Dakka, operasyonda 12 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade etti.
Operasyonda çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını aktaran Dakka, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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