Nijerya'da askerler harekete geçti: 243 asker gönüllü emeklilik istedi
Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'la mücadele eden 243 askerin emekli olmak istediği bildirildi.
Nijerya'da teröristlere karşı mücadelede yetersiz ekipman ve kötü çalışma şartları gerekçesiyle 243 asker gönüllü olarak emeklilik istedi.
Nijerya Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin gönüllü emekliliğinin bir anormallik olmadığını, aksine bir rutin olduğunu belirtti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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